Gf Vip, scintille tra concorrenti: “E’ bullismo!”- VIDEO

GF vip, ancora scintille tra concorrenti in casa. “E’ bullismo!”, arrivano accuse pesanti dopo quanto accaduto.

Nuove scintille nella casa del Grade Fratello Vip. Al centro della questione questa volta c’è un battibecco tra la brasiliana Dayane Mello e la piacentina Giulia Salemi. Il tutto è iniziato quando il gruppo si è radunato nel salotto per leggere il nuovo comunicato ufficiale della redazione. “Siamo tutti curiosi di sapere cosa pensa la Casa di questo duello tra Pierpaolo e Andrea. Chi tra i due si merita di andare in finale? E, soprattutto, perché”, si legge nel testo.

GF Vip, bullismo verso Giulia Salemi?

Così ognuno di volta in volta si è recato nel confessionale per dire la sua. Ma la risposta della sudamericana è stata gradita alla 27enne, la quale ha chiesto spiegazioni sul perché avesse fatto a sorpresa il nome di Paolo Pretelli. “Ma tempo fa non avevi detto che meritava di più Zelletta e che Pirpaolo non ti aveva lasciato niente?”. Immediata la replica: “Gilia, il problema è che tu non capisci. Una risposta che ha fatto ridere tutti ma che ha indispettito i telespettatori sui social. “Non è una forma di bullismo questo?”, si chiedono in tanti.