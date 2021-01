GF Vip, il look nasconde una malattia: la rivelazione

Una particolare rivelazione in merito ad un look semplice che non ci si aspettava nascondesse tale segreto al GF Vip

In molti si sono accorti che Carlotta Dell’Isola ha le exstension, ma non tutti sanno il motivo. Generalmente quella delle estensioni per capelli è una semplice scelta di look, ma non nel caso dell’ex concorrente di Temptation Island. Nelle ultime ore si è sparso il rumors che Carlotta avesse qualche malattia, tanto che ciò ha costretto a far chiarezza sul caso.

Tutto è nato dal fatto che alcuni fan hanno notato una capigliatura particolare, ‘bizzarre ed orribili’ a tal punto da richiedere un pronto intervento da parte dell’hairstylist. Il vero motivo per cui la Dell’Isola porta dell’extension risiede nel fatto che ha avuto problemi alimentari.

GF Vip, il brutto periodo di Carlotta Dell’Isola

Carlotta Dell’Isola ha sofferto di disturbi alimentari che le hanno comportato un’evidente caduta di capelli. È stata lei stessa a confidare, all’interno della casa, che ha dei veri e propri buchi in testa che le creano disagio, pertanto ha deciso di ricorrere a questa tecnica molto utilizzata. Non per look, ma quasi costretta dal fatto che i capelli fossero veramente molto pochi.

Nonostante in molti, anche all’interno della casa, l’abbiano presa in giro per le stesse extension che si erano danneggiate col tempo, la Dell’Isola soffre molto per quanto ha vissuto. Non è ancora del tutto superato, infatti ha spiegato, ma ci sta ancora lavorando su per riacquisire fiducia ed autostima in sé stessa.