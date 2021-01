Gabriel Garko ricoverato in ospedale: le ultime sulle sue condizioni – VIDEO

Gabriel Garko si è ripreso tramite Instagram in ospedale con una flebo, il video ha destato molta preoccupazione ai fan

Gabriel Garko è in ospedale: “Oggi flebo, ma va tutto bene”. Questo è quanto si sa sulle sue condizioni al momento, nulla di più, ma i fan si sono subito allarmati. Siccome era assente da un po’ sui social, qualcuno ha insinuato che l’attore avesse preso il Covid e si attendeva un annuncio, ma è rimasto soltanto un rumor.

LEGGI ANCHE > > > Sabrina Salerno ‘soggiogata’: annuncio inquietante in diretta TV



È vero che Garko è in ospedale, ma per una flebo. La preoccupazione dei fan non è sicuramente diminuita, tutt’altro, ma il modello torinese si è dimostrato abbastanza tranquillo tramite il suo profilo privato di Instagram.

NON PERDERTI > > > Temptation Island, ex concorrente positiva al nono mese di gravidanza – VIDEO



Gabriel Garko, una vita animata dopo il coming out

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriel Garko (@gabrielgarko_official)

Gabriel Garko ha vissuto duri mesi dopo il coming out fatto in diretta al Grande Fratello Vip con Dayane Mello. Dopo la sua rivelazione è stato ospite di più programmi per raccontare la propria storia ed ha dovuto far fronte ai tanti scettici della sua storia. Nonostante in tanti l’hanno sostenuto, molti altri gli hanno remato contro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Elisabetta Gregoraci, dramma in diretta TV: fan allarmati



Affermare che è stato un periodo semplice per l’attore, sarebbe difficile. Potrebbe essere per stress, stanchezza che è finito in ospedale e si è dovuto sottoporre ad una flebo. I fan si aspettano chiarezza dopo l’ultima storia che ha mandato in tilt tutti i suoi followers.