Elisabetta Gregoraci ne ha parlato per la prima volta in TV. Inizialmente era spaventata, ma adesso sta meglio.

Domani, sabato 30 gennaio alle ore 16, Elisabetta Gregoraci insieme a sua sorella Marzia sarà ospite a Verissimo. Per la prima volta, l’ex moglie di Flavio Briatore, rivela in diretta TV il problema di salute che l’ha colpita qualche settimana fa.

Si era sottoposto ad una visita di controllo e grazie al ginecologo che l’ha visitata è venuta a conoscenza di avere un polipo all’utero. Il giorno successivo si è sottoposta a un intervento per la rimozione.

Elisabetta Gregoraci, dramma in diretta TV: fan allarmati

A Silvia Toffanin, per la prima volta, Elisabetta Gregoraci rivela questo dettaglio e spiega anche io motivo per il quale era molto allarmata. “Lì per lì mi sono spaventata perché ho ricordato il percorso di malattia di mia madre, scomparsa a causa di un tumore”.

Un’esperienza che sicuramente aveva segnato la sua vita e che in pochi minuti aveva rivissuto ma il ginecologo è riuscito a tranquillizzarla. “Fortunatamente – prosegue – adesso sto molto bene. Ho deciso di raccontare questa mia esperienza per ricordare a tutti che la prevenzione è importantissima”.