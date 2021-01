Crisi di governo, Giorgia Meloni smentisce le indiscrezioni che vorrebbero la coalizione di centrodestra litigiosa e divisa.

Che il centrodestra sia sia diviso e poco compatto, è una semplice osservazione giornalistica. Questa quantomeno, l’opinione di Giorgia Meloni in un’intervista rilasciata a Rai Radio 1: “Ogni giorno leggo che il centro-destra è diviso e che è stato devastato da senatori voltagabbana: non è andata così. E’ andata che Conte si è dovuta dimettere. Mi pare che il centrodestra nei fatti è unito e che l’opzione su cui siamo tutti d’accordo è andare a votare: non mi pare che cambierà”. Nella giornata di ieri intanto, Renzi ha chiuso alla possibilità di conferire un incarico immediato a Conte per un nuovo governo.

Crisi di governo, Bellanova: “Si sta facendo un mercato indecoroso di parlamentari”

Anche la Ministra Bellanova ha fornito delle nuove indicazioni in merito alla strategia di Italia Viva nei prossimi giorni: “Siamo ai fatti, i retroscena non mi appartengono. Al Presidente abbiamo detto che non poniamo e non subiamo veti ma da giorni si sta facendo un mercato indecoroso di parlamentari, tentando lo svuotamento di Italia Viva e dall’altra si va dicendo che siamo inaffidabili: le forze politiche devono dire se Iv è ritenuta affidabile e parte integrante della coalizione. E la risposta deve arrivare da tutti il prima possibile perché non si può perdere tempo“.

Smentita nel frattempo l’ipotesi della candidatura di Di Maio a premier. Il Ministro degli Esteri ha infatti escluso questa possibilità, accusando implicitamente Italia Viva di aver dato adito a queste voci al solo scopo di metterlo contro Conte.