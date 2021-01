Calciomercato Inter, un top player può arrivare davvero: è quasi fatta! Marotta sta cercando un colpo di coda per regalare la ciliegina sulla torta a Conte

I problemi societari dell’Inter sono sempre lì sullo sfondo, eppure Beppe Marotta sta cercando un colpo di coda per accontentare Antonio Conte. Il gruppo Suning sta attraversando problemi legati alle decisioni del governo di cinese di interrompere gli investimenti all’estero e in special modo nel mondo del calcio. La pandemia di Covid incide anche sulle economie più importanti del globo e nella Repubblica Popolare non perdono tempo quando c’è da decidere. In tutto questo Antonio Conte si trova a dover gestire una rosa scontenta per il mancato pagamento di alcune mensilità di stipendio ma estremamente motivata nel riportare il tricolore a Milano. Il tecnico salentino sa benissimo che la finestra di mercato di gennaio potrebbe concludersi con un nulla di fatto ma sta facendo la bocca ad un “regalino” dell’ultima ora.

Calciomercato Inter, un top player può arrivare davvero: Dzeko verso Milano

Lo scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez potrebbe diventare realtà a breve. Tiago Pinto, General Manager della Roma e Piero Ausilio, Ds dell’Inter, ne stanno parlando da diverse ore. Un’operazione da imbastire sulla base di due prestiti, senza esborso per i cartellini. Una differenza di circa 3 milioni balla tra gli emolumenti dei due attaccanti (il cileno può usufruire del Decreto Crescita introdotto dal governo l’anno scorso per il rientro dei lavoratori dall’estero). Per compensare il gap l’Inter sarebbe disposta a mettere dentro un altro calciatore, tra Pinamonti e Radu. La Roma, sempre alla ricerca di un portiere più affidabile di Pau Lopez, sarebbe orientata verso l’estremo difensore romeno. Il mercato chiude il 1 febbraio alle ore 20 e la trattativa sta entrando nel vivo. Da Milano filtra ottimismo.