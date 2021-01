Belen Rodriguez: “Non lo faccio nemmeno morta” – VIDEO

Belen Rodriguez, attraverso una storia Instagram, ha ammesso quel che i fan non si aspettavano: “Non lo farò nemmeno morta”

Il freddo colpisce anche i meno pigri. Beh, chi è che in questi giorni di gelo non desidererebbe restare al caldo sotto le coperte per tutto il giorno. Tra questi anche la bella modella argentina Belen Rodriguez. Quest’ultima, in una storia Instagram pubblicata diversi minuti fa, ha ammesso: “Quest’oggi sapete cos’è che non faccio manco morta? Alzarmi dal letto“. Purtroppo, però, se il lavoro chiama è obbligatorio mettersi in moto, anche se con la dovuta calma.

Belen Rodriguez felice come non mai

La vita di Belen in questo momento va a gonfie vele sotto tutti i punti di vista: lavoro, amore ed amicizie. Alcuni di questi avrebbero riferito ad alcuni settimanali che la donna è felicissima e che vorrebbe fermare il tempo ad ora, avendo tutto quel che ha sempre desiderato.

La showgirl argentina, ex di Stefano De Martino e mamma di Santiago, pare sia entrata nel quarto mese di gravidanza con il compagno Antonino Spinalbese. Se la notizia venisse confermata, l’estate dei due potrebbe essere una delle più belle di sempre.

Belen ed Antonino si frequentano da meno di un anno ed hanno 11 anni di differenza, ma il grande amore che i due provano sta vincendo su tutto.