Paris Hilton lo rivela a tutti: “Farò quest’operazione”

“Voglio due gemelli, maschio e femmina”, Paris Hilton annuncia di voler fare la fecondazione in vitro con il compagno Carter Reum

Paris Hilton ed il compagno – dal 2019 – Carter Reum hanno deciso di fare la fecondazione in vitro per avere due gemelli, un maschio ed una femmina. A breve quarantenne, la modella statunitense ha deciso che è il momento giusto per diventare mamma.

La decisione presa dall’imprenditrice newyorkese ed il marito ha suscitato non poche polemiche sul web, sollevando una vera e propria questione etica sull’argomento. Il nodo è che la famosa ereditiera avrebbe scelto di optare per ‘soluzioni moderne’ per poter scegliere di avere un maschietto ed una femminuccia, così com’è nei suoi desideri da sempre.

Paris Hilton, la fecondazione in vitro: differenti norme negli USA ed Europa

Le norme che regolano la fecondazione in Europa e negli Stati Uniti sono ben differenti. Paris Hilton non è la prima – tra i famosi – a fare una scelta del genere: nel 2017, creò non poco scalpore una simile decisione della coppia John Legend e Chrissy Teigen che scelsero di avere una femminuccia. Questo è possibile, anche in Italia, ma solo se si vuole avere la certezza di non far avere malattie genetiche al bambino.

Una cosa è certa: scegliere di avere due gemelli, uno maschio ed uno femmina, è qualcosa di ben ponderato. La coppia Hilton-Reum ha fatto sicuramente i giusti conti, la modella statunitense deve aver trovato l’amore della sua vita dopo le relazioni con Nick Carter, Benji Madden e Chris Zylka.