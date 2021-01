Pamela Anderson si sposa per la sesta volta: chi è il nuovo marito

L’attrice americana e simbolo di sensualità nel mondo, Pamela Anderson, si è sposata per la sesta volta: ecco chi è il nuovo marito

Pamela Anderson si è risposata per la sesta volta. La star di Hollywood ha preso in marito la sua guardia del corpo Dan Hayhurst. Secondo quanto riferito da Daily Mail, l’amore tra i due sarebbe nato proprio nel corso del lockdown, quando hanno passato il tempo insieme nella residenza di Vancouver, in Canada.

L’attrice, nel periodo natalizio, ha organizzato una cerimonia intima nel quale ha condiviso alcuni scatti del matrimonio. Lei pare indossasse un abito da sposa color avorio nella parte superiore e di un azzurrino in quella inferiore. “Sono esattamente dove dovevo essere, tra le braccia di chi mi ama davvero”, ha rivelato lei stessa. La donna spera che questa sia la volta buona per una storia d’amore come quella dei suoi genitori che, da quando si sono sposati, sono ancora insieme.

I matrimoni precedenti di Pamela Anderson

Nel 1995 la Anderson si è sposata con il batterista dei Mötley Crüe, Tommy Lee, che aveva conosciuto soli 4 giorni prima. La coppia, che ha avuto due figli, ha divorziato nel ’98. Nel 2006, invece, ha convolato a nozze con il cantante Kid Rock ma dopo pochi mesi chiede ed ottiene il divorzio. Ancora, il terzo matrimonio avviene nell’ottobre del 2007, quando sposa Rick Salomon: i due si separano nel dicembre dello stesso anno.

Gli stessi si risposano nel gennaio del 2014, ma il 29 aprile del 2015 divorziano un’altra volta. Il suo quinto matrimonio è avvenuto con il 74enne Jon Peters, il 20 gennaio 2020, ma è durato solo 12 giorni. L’uomo ha raccontato di averle prima sanato i debiti, per poi lei piantarlo in asso.