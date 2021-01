Morta Cloris Leachman, vinse l’Oscar per L’ultimo spettacolo

All’età di 94 anni è morta l’attrice, vincitrice di un premio Oscar, Clois Leachman: diversi i saluti arrivati dal mondo del cinema

Ieri, nella sua casa in California, è morta l’attrice novantaquattrenne Cloris Leachman. L’attrice era riconosciuta in tutto il mondo per la sua verve comica. Ad annunciare la morte è stata la Cnn. La donna, nel 1971, ha vinto un Oscar come attrice non protagonista per il film L’ultimo spettacolo.

La carriera di Cloris Leachman

Cloris Leachman è molto conosciuta per aver interpretato Frau Blücher in Frankenstein Junior di Mel Brooks con Gene Wilder. Nella sua carriera, però, ha vinto diversi premi come il già citato Oscar del 1971. Ha vinto 8 Emmy Awards su 22 candidature. Nel 2011 è entrata nella Television Academy Hall of Fame. Diversi i messaggi di cordoglio arrivati prontamente dagli esponenti del mondo del cinema e non solo, come Mel Brooks e Stephen King.

