GF Vip, scoppia in lacrime: “Mi hai offeso” – VIDEO

Caos al GF Vip, si offende e se ne va in lacrime, Tommaso Zorzi cerca di mettere pace nella casa più spiata d’Italia

Triste siparietto che vede protagoniste Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Appena riprese e pubblicate dal GF VIP, infatti, le lacrime della showgirl torinese che va via nella sua stanza. Una breve frase con la voce tremante rivolta alla conduttrice romana: “Mi hai offesa”. A quel punto, Tommaso Zorzi presente in stanza con le due, segue la vicenda per provare a portar pace.

Le telecamere del GF Vip si spostano poi in un’altra stanza, dove la discussione continua. Stefania Orlando prova a spiegarsi: “Ho detto solo ‘Ma vuoi vedere che…'” e non continua la frase in tempo che Maria Teresa Ruta risponde “Voglio bene a voi due e non lo penserei mai”.

GF Vip, cos’è successo tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta

La discussione tra le due sembra essere nata per una nomination. Nel video, si sente Maria Teresa Ruta rivolgersi a Stefania Orlando dicendo: “Io non avrei mai detto che tu ti pari le chiappe”. Tommaso Zorzi, che prova a calmare le acque commenta: “Ma non è un’offesa”. Gli animi si calmano e la stessa showgirl torinese chiede scusa.

Tutto è bene quel che finisce bene, un momento di crisi, ma Stefania Orlando decisa ripete più volte alla Ruta: “Non mi permetterei mai di offenderti, l’ho detto così, pour parler”.