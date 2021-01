GF Vip, pronta ‘irruzione’ nella casa: “Entro e me la porto via”

GF Vip, pronta ‘irruzione’ nella casa: ecco quanto ammesso in queste ore proprio alla vigilia della puntata di domani sera.

Cresce l’attesa per la puntata di domani sera del GF Vip che si preannuncia, come al solito, scoppiettante e ricca di colpi di scena. Sotto i riflettori finiranno ancora una volta Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che stanno vivendo una bellissima storia d’amore nella casa più spiata d’Italia. In queste ore, però, è arrivato un clamoroso annuncio dall’esterno che riguarda proprio la bellissima influencer piacentina.

GF Vip, che annuncio: “Sono pronto a entrare nella casa e a portarmela via”

Ecco infatti quanto ammesso dall’ex fidanzato della Salemi, Abraham Garcia, nel corso di un’intervista a ‘Novella 2000’: “Giulia mi manca davvero tanto e sarei felice di incontrarla nuovamente. Mi capito spesso di pensarla anche perché viviamo in due città diverse, lei a Milano e io a Madrid. Sarei capace di tornare in Italia, entrare nella casa del Grande Fratello Vip e portarmela via. Non scherzo assolutamente“. Come la prenderà Giulia Salemi? Lo scopriremo domani sera…