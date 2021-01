Fiordaliso, tremendo lutto: “Il mio cuore si è rotto, sono a pezzi”

Fiordaliso, tremendo lutto in queste ore per la famosa cantautrice originaria di Piacenza: ecco le sue parole.

Terribile lutto in queste ore per Marina Fiordaliso, nota semplicemente come Fiordaliso. La famosa cantautrice originaria di Piacenza, infatti, ha da poco annunciato la morte del suo cane Cleo, chihuahua che aveva adottato circa quattro anni fa. Una scomparsa davvero drammatica per Fiordaliso, che era attaccatissima al suo cane e che da sempre ha uno splendido feeling con gli animali. Procediamo, però, con ordine e facciamo ulteriore chiarezza in tal senso.

Fiordaliso, tremendo lutto: è morto il suo cane Cleo

Fiordaliso, pochissime ore fa, ha scritto queste parole sul proprio profilo Instagram: “Cleo ♥️..e’ volata via ..improvvisamente..il mio cuore si e’ di nuovo rotto ….sono a pezzi 😔“. Non si sono fatti attendere i messaggi di incoraggiamento da parte dei suoi follower e dei tantissimi colleghi, che hanno manifestato tutta la propria vicinanza alla celebre cantautrice italiana di musica pop rock.