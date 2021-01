Dispersi Monte Velino, la squadra aumenta ma nessuna traccia

Dispersi Monte Velino, la squadra per cercare le quattro persone che mancano da domenica aumenta ma nessuna traccia

Almeno un centinaio di uomini, 9 cani da valanga arrivati anche dalla Valle d’Aosta, 4 elicotteri e un gatto delle neve che domani sarà portato in quota. Questa è l’imponente squadra che da lunedì sta lavorando per cercare i quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino in Abruzzo.

Ma fino a questa sera di loro ancora nessuna traccia. I quattro sono tutti di Avezzano, grandi appassionati di montagna: Tonino Durante, 60 anni, Gian Mauro Frabotta (33 anni) che in passato era anche stato in Nepal, e una coppia di fidanzati, Valeria Mella, 25 anni, e Gianmarco Degni, 26.

Li stanno cercando senza esito ma nessuno molla. In campo una cinquantina di uomini del Corpo nazionale alpino e speleologico, compresa una squadra arrivata anche dalla Valle d’Aosta. Uomini specializzati nell’utilizzo di cariche esplosive per fare scendere la neve pericolosa accumulata sui costoni delle montagne. E poi una cinquantina di esperti della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Polizia dalla caserma di Moena e il 9° Reggimento Alpini dell’Aquila.

Dispersi sul Monte Velino, la valanga è prfondissima e il vento crea ulteriori problemi



Le ricerche negli ultimi due giorni sono concentrarti in Valle Majelama, a quota 1.800 metri, secondo la più probabile localizzazione derivante dagli ultimi segnali lanciati dai cellulari dei disperi. Le squadre stanno utilizzando sonde e strumenti elettronici per cercare sotto la slavina che ha un fronte lungo 600 metri e largo 200. Ma soprattutto c’è uno strato di neve che supera i 6 metri.

Proprio per questo già nella giornata di domani potrebbero arrivare in quota anche ruspe ed escavatori per andare a cercare sotto la valanga che è profonda più di 10 metri. Uno dei problemi maggio è che il forte vento dei giorni scorsi ha cancellato tutte le tracce e quindi è più difficile la ricerca”

Delle ricerche ha parlato oggi il sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio: “Stanno andando avanti in maniera instancabile. Ringrazio i soccorritori a nome della comunità avezzanese e chiediamo loro di andare avanti. La speranza ce l’abbiamo nel cuore ma vedere i familiari così è una sofferenza indescrivibile. Speriamo sempre, con tutti i soccorritori che salgono e scendono, di poter avere delle notizie positive”.