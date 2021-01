Crisi di governo, Zingaretti: “Non vogliamo governo a ogni costo”

Il segretario dem Nicola Zingaretti ha scritto un post su Facebook per chiarire la posizione del PD nell’attuale crisi di governo.

Il Partito Democratico crede nel Conte ter, in un governo di legislatura che aiuti il paese a superare questo difficilissimo momento storico, ma al contempo non la vede necessariamente come unica soluzione alla crisi di governo iniziata da Matteo renzi. Questo il pensiero di Nicola Zingaretti in un post pubblicato su Facebook. Il segretario dem ha infatti precisato che il suo partito non ha la minima intenzione di “di chiuderci nelle nostre stanze a cercare un governo a qualunque costo. Non è questa la nostra storia e non è questo che serve alla nazione. Prendiamoci cura dell’Italia e credo che la cura giusta sia un governo di legislatura, europeista, repubblicano, che rilanci lo sviluppo, socialmente giusto e attento agli ultimi”.

Zingaretti: siamo dentro una crisi di governo che non abbiamo voluto

Zingaretti ha poi rimarcato il fatto che il Pd si trova dentro una crisi di governo che di sicuro non hanno voluto e di cui avrebbero volentieri fatto a meno, in quanto vi è in gioco il futuro e la salute degli italiani. Da questa dichiarazione, traspare chiaramente in ogni caso come Conte resti la prima scelta sia per il Pd che per i 5 Stelle. Non di certo per Italia Viva che nelle ultime ore, dopo aver avanzato la proposta di Gentiloni, non ha escluso nemmeno la possibilità di sostenere la candidatura di Di Maio a premier.

Frasi che però il Ministro degli esteri ha accolto con ostracismo, sostenendo che si tratti di una mossa per metterlo contro il premier dimissionario. Renzi dal canto suo continua a sostenere che il dibattito deve essere condotto sui temi e non sui nomi, nonostante la sua irritazione per un eventuale permanenza di Conte a palazzo Chigi risulti evidente.