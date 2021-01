Covid-19, il bollettino del 28 gennaio: 14.372 contagiati e 492 morti

Covid-19, ecco il bollettino medico di giovedì 28 gennaio. Purtroppo si registrano numeri ancora alti in Italia.

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico di giovedì 28 gennaio. Il quadro odierno è fondamentalmente equilibrato rispetto a quello precedente, il che conferma pertanto un rialzo effettivo rispetto ai giorni scorsi. Nel confronto delle ultime 24 e 48 ore si registra appena una discesa nei contagiati ma un ulteriore salita delle vittime.

Covid-19, bollettino medico 28 gennaio

• 14.372 contagiati

• 492 morti

• 17.220 guariti

-64 terapie intensive | -383 ricoveri

275.179 tamponi

Tasso di positività: 5,2% (+0,0%)

1.653.027 vaccinati totali

Potrebbe interessarti anche —-> Silvestroni (Fd’I) a iNews24: “C’è qualcuno in Europa e in Italia che non vuole far governare il centrodestra”

Sono 14.372 i nuovi positivi emersi nelle ultime 24 ore: meno rispetto ai 15.204 di ieri, ma comunque superiori ai 10.593 del 26 gennaio e gli 8.561 del 25. Si va di male in peggio per quanto riguarda invece i deceduti: sono 492 quest’oggi, più dei 467 di ieri anche se comunque di meno rispetto ai 520 dell’altro ieri.

Resta il fatto che non arrivano buonissime notizie in Italia, con i positivi che sono ancora tanti e con i decessi che continuano ad essere troppi. Ovviamente però ci sono anche aggiornamenti positivi, come i -64 nelle terapie intensive emerso quest’oggi e il -363 relativo ai ricoveri nazionali. E nel frattempo continuano le vaccinazioni: 1.653.027 hanno ricevuto la prima dose nelle scorse ore.