Il Milan ha una doppia opzione per chiudere la sessione di calciomercato invernale. Entro lunedì si conclude l’affare.

Dopo aver rinforzato il reparto offensivo con Mario Mandzukic e quello difensivo con Tomori, il Milan è pronto a chiudere la sessione di mercato con l’acquisto di un vice Theo Hernandez. Diogo Dalot preferisce giocare sulla destra e con il passaggio di Andrea Conti al Parma, i rossoneri hanno bisogno di un terzino.

Sembrava quasi fatta per Junior Firpo ma alla fine sono mancate le basi per chiudere l’acquisto che avrebbe regalato a mister Pioli un’alternativa valida per la corsia di sinistra. Sul taccuino di Paolo Maldini però spunta un altro nome rivelato dai colleghi di Sportmediaset.

Calciomercato Milan, ultimo acquisto: entro lunedì si chiude

Il piano A di mercato resta Matias Vina, terzino sinistro del Palmeiras. La valutazione di 10 milioni di euro non spaventa il Milan, ma per chiudere la trattativa c’è bisogno di tempo, il tempo necessario per trovare l’accordo e far arrivare il terzino entro lunedì; ipotesi tutt’altro che facile.

L’alternativa a Vina è Achraf Lazaar, il terzino sinistro in forza al Newcastle. L’identikit del classe 1992 non rappresenta una prima scelta, però la dirigenza meneghina non dispone del tempo materiale per virare su altri giocatori.

Lazaar è una vecchia conoscenza della Serie A in quanto ha militato nel Palermo, Benevento e Cosenza. Da un anno gioca in Premier League, al Newcastle, dove sembra essersi affermato come una pedina importante. Per cederlo in prestito, il club inglese vorrebbe almeno un indennizzo.