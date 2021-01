Amici 20, ballerina conosce già il suo giudice: web in rivolta – FOTO

Non è il primo caso di quest’anno ad Amici 20, una ballerina conosce già il giudice che deciderà se può rimanere nella scuola

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ʀᴏsᴀ ᴅɪ ɢʀᴀᴢɪᴀ (@digraziarosa)

Rosa Di Grazie è finita tra le furie dei fan del programma Amici 20, di Maria De Filippi, a causa di una passata conoscenza. Durante il daytime di oggi, la sua maestra Lorella Cuccarini ha deciso di far giudicare lei ed i suoi compagni da un giudice esterno, affinché questo fosse imparziale. La decisione della Cuccarini nasce dal fatto che Rosa è un elemento molto discusso all’interno del programma, ed essendo sua maestra, vorrebbe mettere a tacere la maestra Celentano.

Un’idea brillante, scelta giusta, soprattutto per cercare l’imparzialità dell’esterno che non ha nulla a che fare né con i professori, né con gli alunni di quest’edizione del talent show. Tutto meraviglioso se non fosse che, a giudicare Rosa Di Grazia sarà il coreografo Thomas Signorelli. I due si conoscono, molto bene, grazie alla passata esperienza della ballerina napoletana ad Italia’s Got Talent dove Signorelli è stato ed è tutt’ora coreografo.

Amici 20, Rosa Di Grazie non è l’unico caso di quest’anno

Si conosco già e hanno lavorato insieme. Cosa vuoi che le dica? Certamente le dirà che Rosa è una ballerina con la B maiuscola solo perché Cuccarini la ridicola deve dimostrare che la Cele ha torto e che è migliore di lei🤡🤡

Team Celentano a vita👑 #Amici20 pic.twitter.com/fNobbNJ6yi — MaryRosy_99 (@MariaRo90140382) January 28, 2021

Nonostante la rivolta su Twitter è stata avviata, qualche fan dimentica di un simile caso all’interno della stessa scuola di Amici. Ne avevamo già parlato all’inizio del programma del rapporto lavorativo già esistente tra il professore Rudy Zerbi ed un allievo, Raffaele Renda.

