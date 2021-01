Amazon Fresh arriva in Italia: il nuovo servizio del portale e-commerce

Dopo averlo già avviato in giro per il mondo, il progetto Amazon Fresh arriva anche in Italia. Ecco di cosa si tratta

Continua ad espandersi l’impero di Amazon. Tra le varie novità in arrivo per la piattaforma di e-commerce numero uno al mondo, c’è anche Fresh. Si tratta di un servizio che già ha fatto il giro del mondo e che sta venendo utilizzato nelle principali metropoli mondiali, e a breve sarà disponibile anche in Italia.

In parole povere, Amazon permetterà di ordinare prodotti alimentari e alcuni altri articoli dal negozio principale dell’azienda, potendoli ricevere direttamente a casa in poche ore. Tramite il sito web ufficiale, è possibile già da ora inserire il proprio codice postale per verificare se la propria zona è coperta dal servizio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Instagram per PC, cambia il modo di vedere le Storie: le ultime novità

Amazon Fresh, tutto quello che c’è da sapere

Dopo una lunga attesa, Amazon Fresh arriva anche in Italia. Tramite il sito web ufficiale o dall’app, è possibile ordinare prodotti alimentari (e non solo), selezionando la consegna in giornata o per le 24 ore successive. Basta un click e, dopo aver scelto cosa acquistare, bisognerà aspettare. Le slot comprendono orari compresi tra le 8 di mattina e la mezzanotte. Per gli ordini superiori a 50 euro, la consegna avviene entro due ore senza costi aggiuntivi, ma solo per gli iscritti al servizio Prime.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Facebook, Zuckerberg annuncia: “Non supporteremo più gruppi politici”

Presenti anche tantissimi prodotti biologici e bevande analcoliche, ma anche birra, vini e tanto altro. Oltre agli alimentari, si possono persino acquistare strumenti per l’ufficio, elettronica e originali Amazon. Milano e dintorni è la prima zona coperta da Fresh, che a breve si espanderà anche ad altre città italiane. Il colosso di Jeff Bezos ha assicurato grosse novità entro la fine dell’anno.