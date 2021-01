Whatsapp, come farlo senza ultimo accesso: utenti sorpresi

Spunta su WhatsApp il nuovo trucco per agire senza ultimo accesso. Andiamo a vedere in cosa consiste e perchè gli utenti sono rimasti soddisfatti.

Dopo un inizio di 2021 difficile per WhatsApp, l’applicazione del gruppo Facebook è pronta a tornare a soddisfare gli utenti. Infatti nelle ultime settimane abbiamo visto come diversi utenti abbiano abbandonato l’applicazione per passare alle concorrenti come Telegram e Signal, descritte come più sicure e migliori per la privacy dell’utente. Ad oggi però l’app di messaggistica più usata al mondo resta WhatsApp, con oltre due miliardi di utenti nel mondo.

Proprio per tornare a stabilire un rapporto di fiducia con i propri utenti, WhatsApp ha deciso di pubblicare alcune nuove funzioni pronte ad essere attivate nei prossimi mesi, come ad esempio “leggi dopo” che permette di archiviare un messaggio temporaneamente. Eppure sui vari store digitali esistono varie app esterne pronte a migliorare l’app di messaggistica. Andiamo quindi a vedere come leggere i messaggi senza modificare l’ultimo accesso.

WhatsApp, leggere i messaggi senza ultimo accesso: arriva Unseen

Come abbiamo ampiamente anticipato, spesso WhatsApp si può migliorare con applicazioni esterne, disponibili gratuitamente e sicure. L’ultimo trucco, infatti, si chiama Unseen app disponibile gratuitamente sia su App Store che su Play Store. Chi mastica un pco d’inglese avrà già capito di che si tratta. Infatti la parola “unseen” in inglese vuol dire proprio nascosto.

Quest’app, sincornizzata a WhatsApp, permetterà all’utente di leggere qualsiasi messaggio, senza però rivelare l’ultimo accesso agli altri contatti. Insomma un’applicazione in grado di intercettare tutti i messaggi, permettendo all’utente di leggerli esternamente. Solamente in questo modo, l’ultimo accesso non si aggiornerà mai e non risulterete mai online.