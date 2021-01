Vaccino Covid, Sputnik V: un miliardo di dosi vendute in tutto il mondo

Sputnik V, il vaccino russo contro il coronavirus, ha venduto un miliardo di dosi in tutto il mondo rendendo la Russia la prima superpotenza al mondo a offrire una risposta concreta contro la pandemia.

Il successo che sta riscuotendo il vaccino russo contro il coronavirus, Sputnik V, non può che far riflettere. Al momento infatti, ne sono state vendute più di un miliardo di dosi ad oltre cinquanta paesi. Dieci siti di produzione creati in diverse città del mondo per cercare di soddisfare l’intera domanda, con quattordici paesi che hanno già registrato ufficialmente il vaccino rendendolo valido sul loro territorio. A marzo toccherà al Messico, che ha ordinato circa ventiquattro milioni di dosi.

Sputnik V, il vaccino russo venduta in tutto il mondo mentre l’Europa è in difficoltà

Si tratta infatti della prima superpotenza che sembra esser riuscita a offrire una risposta concreta a un virus che in poco meno di un anno ha messo in ginocchio il mondo intero. E tutto questo, mentre l’Europa si ritrova a fare i conti con i ritardi delle case farmaceutiche. Una questione, quella delle presunti dosi mancanti, che ha portato l’avvocatura di stato italiana a valutare se esistano gli estremi per fare causa alla Pfizer. Chi invece non ha alcun problema di quantità del vaccino è Israele che sarà probabilmente la prima nazione che riuscirà a vaccinare per intero la popolazione.

Negli ultimi giorni, i media israeliani hanno raccontato di un presunto accordo segreto che il premier Netanyahu avrebbe stretto con l’amministratore delegato di Pfizer. Netanyahu avrebbe infatti cercato e ottenuto delle rassicurazioni concrete, da ricevere in forma privata, circa il numero effettivo delle dosi che sarebbero arrivate nel paese.