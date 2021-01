Smart Working, aumentano le bollette degli italiani: 268 euro in più di media a famiglia nel 2020. Il lavoro tra le mura domestiche ha un costo non indifferente

La pandemia di Covid ha fatto scoprire a molti cittadini lo smart working. La necessità di mantenere le distanze e non recarsi all’interno degli uffici per non evitare assembramenti, ha stravolto il modo di lavorare. Un processo che ha coinvolto tutto il mondo e non solo l’Italia, con costi non indifferenti per le famiglie. Se da un lato è sicuramente più comodo non doversi mettere nel traffico, dall’altro rimanendo nelle mura domestiche si utilizzano le proprie utenze ed è tutto a proprio carico. Se a questo aggiungiamo anche la didattica a distanza per i bambini, abbiamo un quadro di rincaro piuttosto serio per i nuclei familiari del nostro Paese. Secondo una ricerca condotta da SOStariffe.it, in media a causa del lavoro domestico in media le bollette sono aumentate di 268 euro a famiglia nel 2020. Se prendiamo in esame i single, il rialzo è stato di 145 euro.

LEGGI ANCHE >>> Smart working, gli statali avranno le pagelle: si rischia di tornare in ufficio

LEGGI ANCHE >>> Governo di salvezza nazionale, la richiesta di Conte ai partiti

Smart Working, aumentano le bollette degli italiani: in arrivo anche un bonus

Nell’analisi condotta da SOStariffe.it, sono stati presi in esame tre differenti profili: i single, le famiglie con bambini e le coppie. Le nuove attività lavorative domestiche e la chiusura delle scuole ha inevitabilmente inciso sulle casse di ognuna delle tre tipologie di nucleo familiare.

I single nel 2020 hanno speso per luce, gas e internet (le tre utente prese in esame) un totale di 1.116 euro. Ciò significa che in media hanno visto aumentare a causa dello smart working di 145 euro le proprie spese.

Le coppie negli ultimi dodici mesi hanno tirato fuori una cifra pari a 1.484 euro (1.087 di luce e gas e 397 di Internet), vedendo lievitare i costi di 193 euro.

Ad avere la peggio sono state ovviamente le famiglie con bambini. Per loro la spesa è stata di 2.058 euro (1.661 per la luce e il gas e 397 per la rete) con un rincaro complessivo di 268 euro.

Il governo potrebbe però correre ai ripari e tirare fuori un bonus per questa nuova categoria di lavoratori. Si parla dell’idea di bilanciare la rinuncia a straordinari e buoni pasto con incentivi finalizzati proprio a coprire le spese per le utenze. Nelle prossime settimane, al netto delle varie crisi politiche, la nuova misura potrebbe vedere finalmente la luce.