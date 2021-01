Sanremo 2021, Ibrahimovic la combina grossa: salta tutto? 

Sanremo 2021, possibile colpo di scena in arrivo: Ibrahimovic potrebbe aver esagerato davvero questa volta.

Zlatan Ibrahimovic a rischio per Sanremo 2021? E’ questo il dubbio che sorge nelle ultimissime ore dopo quanto accaduto ieri in Coppa Italia. Il fuoriclasse scandinavo, infatti, si è reso protagonista nel bene e soprattutto nel male ieri nel derby tra Milan e Inter.

Un gol, una rissa sfiorata e un’espulsione: insomma, non si è fatto mancare proprio niente. Prima il la rete del vantaggio rossonero che aveva illuso tutti, poi il faccia a faccia con Romelu Lukaku e infine l’espulsione per somma di ammonizioni che ha di fatto spezzato le gambe a un Diavolo poi sconfitto ed eliminato dal torneo.

Sanremo 2021, problemi in arrivo per Ibrahimovic?

Ma all’indomani si è parlato tanto del duro confronto tra lo svedese e Lukaku. Uno scontro a muso duro dove sono volate parole pesanti tra le parti. Fino ad alcune presunte frasi razziste. Insinuazioni subito respinte da Ibra via social: “Nel mondo di Zlatan non c’è posto per il razzismo. Siamo tutti della stessa razza, siamo tutti uguali! Siamo tutti giocatori, alcuni meglio di altri”.

Troppo tardi, secondo qualcuno. Un riferimento razzista – in merito alla battuta sulle bambole voodoo detta all’interista – ci sarebbe stato eccome. E la Rai – si vocifera – potrebbe valutare provvedimenti sul suo ospite fisso annunciato per tutelare la propria immagine e posizione.