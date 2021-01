Netflix, in arrivo una nuova funzione per gli utenti: cosa si può fare

Su Netflix è in arrivo una nuova funzione che potrebbe risolvere le “indecisioni” di milioni di utenti: scopriamo di cosa si tratta

Quante volte vi capire di restare anche ore inchiodati sul menù principale di Netflix perché indecisi su cosa vedere? Per i più “problematici”, la piattaforma streaming è pronta ad accogliere una nuova funziona chiama “Shuffle Play” (riproduzione casuale). Grazie ad essa, invece di dover cercare manualmente i contenuti, si può consentire a Netflix di selezionare autonomamente i contenuti. Sono 36,6 i milioni di utenti che l’hanno già attiva sui propri account, ma nei prossimi mesi, secondo quanto annunciato dall’azienda, sarà disponibile per tutti.

Netflix, i titoli in arrivo a febbraio

Il prossimo mese di febbraio promette bene per la ricchezza di contenuti pronti ad arrivare su Netflix. Di seguito la lista completa:

Film originali Netflix

3 febbraio – ALL MY FRIENDS ARE DEAD

3 febbraio – BLACK BEACH

4 febbraio – THE YIN-YANG MASTER: DREAM OF ETERNITY

5 febbraio – L’ULTIMO PARADISO, LITTLE BIG WOMEN, MALCOLM & MARIE, SPACE SWEEPERS

10 febbraio – GLI SPACCIATI, NOTIZIE DAL MONDO

11 febbraio – AMORE AL QUADRATO

11 febbraio – RED DOT

12 febbraio – IL CAMMINO DI XICO, TUA PER SEMPRE

19 febbraio – I CARE A LOT, PITTA KATHALU

26 febbraio – PAZZO PER LEI, THE GIRL ON THE TRAIN

Film

1 febbraio – LA SPOSA CADAVERE, MISTER FELICITÀ, ROCKNROLLA

5 febbraio – UN VIAGGIO A QUATTRO ZAMPE

10 febbraio – BOMBAY DREAMS, FATHER OF FOUR – THE RETURN OF UNCLE SOFUS, STOCKHOLM EAST

14 febbraio – A STAR IS BORN

17 febbraio – LE DIECI VITE DEL GATTO TITANIC, MINI AND THE MOZZIES

Serie TV originali

3 febbraio – L’ESTATE IN CUI IMPARAMMO A VOLARE, Stagione 1

5 febbraio – CITTÀ INVISIBILE (1a stagione), H – HELENA (2a stagione)

10 febbraio – RUN ON (1a stagione)

11 febbraio – CAPITANI (1a stagione)

15 febbraio – THE CREW (1a stagione)

17 febbraio – DIETRO I SUOI OCCHI, Miniserie

19 febbraio – LOVESTRUCK IN THE CITY, Miniserie, TRIBES OF EUROPA (1a stagione).

24 febbraio – GINNY & GEORGIA (1a stagione)

Anime e animazione

1 febbraio – DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA (1a stagione)

2 febbraio – KID COSMIC (1a stagione), MIGHTY EXPRESS (2a stagione)

18 febbraio – COSÌ PARLÒ ROHAN KISHIBE (1a stagione)

25 febbraio – HIGH-RISE INVASION (1a stagione)

Stand-up comedy e show

2 febbraio – TIFFANY HADDISH PRESENTS: THEY READY (2a stagione)

12 febbraio – FUNERALI IN STILE BERNARD (1a stagione), LE RICETTE AL FORNO DI CHEF NADIYA (1a stagione); ODIO, DE DANI ROVIRA

14 febbraio – THE BIG DAY

Documentari

5 febbraio – STRIP DOWN, RISE UP

10 febbraio – SULLA SCENA DEL DELITTO: IL CASO DEL CECIL HOTEL (1a stagione)

16 febbraio – SCUOLA DI SOPRAVVIVENZA: MISSIONE SAFARI

17 febbraio – IL CARNIVORO (9a stagione, 2a parte)

23 febbraio – PELÉ: IL RE DEL CALCIO.