Milly Carlucci, che sorpresa: l’annuncio fa impazzire tutti

Milly Carlucci, fantastica notizia per i suoi fan e non solo: arriva un annuncio importantissimo dalla conduttrice televisiva.

Milly Carlucci (foto Facebook)Milly Carlucci torna sul palco di Rai 1 con un evento di primissimo livello. Si tratta del ‘Cantante mascherato’, talent game show che andrà in onda dal 29 gennaio per cinque appuntamenti ogni venerdì sera. Al fianco della conduttrice abruzzese ci sarà una giuria con cinque giudici d’eccezione: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e anche Caterina Balivo che torna così in tv dopo un periodo di pausa da lei scelto.

Milly Carlucci torna su Rai 1 col ‘Cantante mascherato’

Saranno questi personaggi autorevoli a votare le varie esibizioni, più gli spettatori da casa che potranno farlo attraverso i canali social del programma. Per l’evento ci saranno 9 spettacolari maschere: il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, il Baby alieno e l’Orsetto. “Sotto di queste si celeranno altrettanti personaggi famosissimi, la cui identità è del tutto nascosta: il primo problema da affrontare è la segretezza”, ha svelato la Carlucci nella conferenza di presentazione.