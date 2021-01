iPhone 12 e i problemi con la batteria: utenti segnalano durata ridotta

Molti utenti stanno segnalando una durata della batteria ridotta per gli iPhone 12. Ecco tutta la verità

Ormai qualche mese fa, Apple ha presentato ufficialmente i nuovi iPhone 12 nelle quattro varianti Mini, 12, Pro e Pro Max. I numeri sia di preorder che di vendite sono da record, con milioni di appassionati del colosso di Cupertino che hanno corso per avere tra le mani l’ultimo modello del melafonino con tutte le sue funzionalità aggiuntive.

Dopo l’ultimo aggiornamento di iOS, però, tantissime segnalazioni relative alla durata della batteria ridotta stanno venendo rilevate nei vari forum e su Reddit. Un problema che pare stia portando a gravi problemi per gli utenti, che addirittura parlano di un’autonomia ridotta del 30%.

iPhone 12, problemi alla batteria: i dettagli

iPhone 12 avrebbe alcuni problemi legati alla batteria. Dopo l’ultimo aggiornamento di iOS, infatti, su Reddit e su vari forum si legge di un’autonomia ridotta anche del 30%. In realtà, come spesso accade in questi casi, dopo un update bisogna aspettare qualche ora (o addirittura giorni) prima che il software venga indicizzato e le altre operazioni di background vadano a buon fine. Potrebbe essere quindi questo il motivo che sta portando alle lamentele.

Alcuni utenti parlano però di altre problematiche che potrebbero aver portato ad un’autonomia di molto ridotta. Si parla per esempio del nuovo modem 5G, che garantisce una connessione ancor più veloce ma compromette la durata della batteria. Altri consigliano di rimuovere la SIM o disattivare la eSIM, per garantire un maggior risparmio energetico e quindi una durata più dilatata nell’arco della giornata.