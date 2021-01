Festival di Cannes 2021, ufficiale il cambio data: quando si terrà

Festival di Cannes 2021, slitta la data d’inizio: l’annuncio ufficiale tramite Facebook fissa un nuovo appuntamento

74e ÉDITION : NOUVELLES DATES Comme annoncé à l’automne dernier, le Festival International du Film de Cannes, se… Pubblicato da Festival de Cannes su Mercoledì 27 gennaio 2021

“Come annunciato lo scorso autunno, il Festival de Cannes si è riservato il diritto di modificare le proprie date a seconda di come si è evoluta la situazione sanitaria globale.

Inizialmente programmato dall’11 al 22 maggio 2021, il Festival si svolgerà quindi da martedì 6 a sabato 17 luglio 2021“.

Tramite un post su Facebook arriva l’ufficialità in merito allo slittamento della data del Festival di Cannes di quest’anno. La decisione è arrivata in seguito all’attenta e costante osservazione della situazione pandemica nel mondo ed è risultato necessario spostare l’inizio del Festival di circa due mesi.

Festival di Cannes, l’inizio slitta: tutte le sorprese in arrivo

Uno dei festival cinematografici più importanti, quest’anno giunge alla 73° edizione e per la prima volta spostano da maggio a luglio. Un’altra decisione necessaria, come tante altre già adottate per il mondo dello spettacolo e non solo, vista la situazione pandemica attualmente in vigore per il mondo intero.

