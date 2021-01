Crisi di governo, Ettore Rosato ribadisce la posizione di Italia Viva: nessun voto sul nome ma il suo partito chiede invece un confronto serio sui temi.

Nessun veto su Conte ( anche se come ha chiarito la Bellanova non è certo l’unico premier possibile), ma un confronto che permetta di arrivare a un programma condiviso da Italia Viva. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate da Ettore Rosato, intervistato dalla trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”. L’esponente renziano ha affermato che “andremo senza veto o preclusione, rappresentando il fatto che abbiamo bisogno di un confronto sul programma. Per noi vengono prima le risposte alla lettera data al presidente del Consiglio, programmatica. Poi le indicazioni sui nomi derivano dopo”. Intanto, tra i 5 stelle si è tenuta un’importante assemblea in cui si è cercato di fare il punto della situazione sull’attuale crisi di governo.

Leggi anche: Buccarella (Europeisti) a iNews24: “Trovare i numeri per Conte non sarà semplice. Non escluderei arrivi da Forza Italia”

Crisi di governo, alcuni 5 Stelle chiedono di riprendere dialogo con Renzi

La posizione condivisa e ribadita da Vito Crimi è quella di sostenere Conte senza ripensamenti, ma sembra che all’interno della compagine pentastellata, alcuni abbia chiesto di riprendere il dialogo con Italia Viva. Una mossa che però smentirebbe seccamente la linea tenuta fino ad adesso da Di Maio.

Leggi anche: Crisi di governo, Zingaretti: “Sosteniamo Conte Ter, punto di equilibrio credibile”

Il Ministro degli Esteri ha infatti condannato la scelta di Renzi in un modo ancora più netto da quanto fatto dal segretario dem, che pur accusando il leader di Italia di irresponsabilità, non ha comunque precluso un possibile dialogo con il suo partito. La sensazione però, è che se intorno a Conte si raccoglie una maggioranza convincente e non “raccogliticcia”, Italia Viva verrà tagliata fuori da tutto.