Covid-19, presidente Aifa avvisa: “In futuro ci saranno altre pandemie” 

Covid-19, terribile prospettive all’orizzonte. Superata l’attuale pandemia, ne seguiranno infatti altre nei prossimi anni come assicura il presidente dell’Aifa.

Una pandemia è già in atto e si spera che termini il prima possibile, ma tante altre anche più pericolose potrebbero giungere nei prossimi anni: è questo l’allarme choc che lancia Giorgio Palù, presidente dell’Aifa, intervenuto quest’oggi ai microfoni di SkyTg24. Nel corso di una lunga chiacchierata proiettata principalmente sul vaccino Reithera, l’esperto ha palesato anche tale concreta possibilità: “Questa è solo una delle prime pandemie che vedremo, purtroppo ne verranno altre dal mondo animale”.

Covid-19, Palù avvisa: “Arriveranno altre pandemie”

Nel frattempo, oltre ai vaccini, arrivano notizie importante da altre terapie: “Quella improntata sugli anticorpi monoclonali è un’arma potentissima. Lo studio è in fase 3 e i test rivelano un’efficacia dell’80% nel evitare ospedalizzazione e ulteriori vittime”. Per quanto riguarda invece il vaccino italiano Reithera: “Ci vorrà ancora qualche mese per verificare sicurezza ed efficacia. Potrebbe essere pronto dopo l’estate, a settembre”.