Covid, l’annuncio da Madrid: “Stop campagna vaccinale per due settimane”

Covid, da Madrid fanno sapere che la campagna vaccinale in Spagna si fermerà per le prossime due settimane a causa di mancanza di dosi

Continua ad essere tema di discussione il vaccino anti Covid. I recenti tagli alle forniture da parte delle aziende farmaceutiche hanno ovviamente portato a delle conseguenze, con i principali governi nazionali che chiedono un intervento forte e deciso da parte della commissione Ue in merito.

A causa di accordi non rispettati a pieno, le campagne vaccinali stanno subendo bruschi stop e ritardi molto pericolosi. È il caso della Spagna, che poco fa ha comunicato che le somministrazioni si fermeranno per le prossime due settimane. L’annuncio arriva direttamente da Madrid, dove fanno sapere che sono finite le dosi a disposizione delle strutture sanitarie adibite.

Vaccino Covid, incontro in serata tra AstraZeneca e Ue

Questa sera, ci sarà un incontro tra AstraZeneca e l’Unione Europea. A confermare il tutto un portavoce dell’azienda farmaceutica, per rispondere alle ultime voci secondo le quali l’appuntamento era stato cancellato. Tema di discussione sarà il ritardo nella consegna delle dosi iniziali, del quale AstraZeneca sarà chiamata a rispondere. Le conseguenze di questi accordi non rispettati sono ritardi alle campagne vaccinali, con la Spagna che – fanno sapere da Madrid – si dovrà addirittura fermare per due settimane.

Altro tema d’indagine è la violazione dei termini di contratto relativi al patto di segretezza. Possibile colpevole Pascal Soriot, l’amministratore delegato di AstraZeneca che nella giornata di ieri ha rilasciato un’intervista con molti particolari svelati. Si saprà sicuramente di più nelle prossime ore.