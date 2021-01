Covid Cina, nasconde i sintomi e viaggia in aereo: un anno di carcere

Scatta un anno di reclusione in Cina, per una donna che ha viaggiato in aereo nascondendo i sintomi del Covid. La donna era partita dagli Usa.

Continuano le restrizioni per evitare la diffusione del Covid-19 in Cina. Infatti nella giornata di ieri, una donna proveniente dagli Usa è stata arrestata per aver nascosto i sintomi del Coronavirus. Alla donna è stato imposto un anno di reclusione dal tribunale cinese. A riportare la notizia ci ha pensato il Global Times e ben presto ha fatto il giro del mondo.

Stando a quanto riportato dal Global Times, infatti, la donna aveva assunto un antipiretico prima di imbarcarsi. Inoltre una volta arrivata in Cina ha rilevato i primi sintomi del contagio da Coronavirus. Quindi la donna ha deciso di sottoporsi al tampone, che successivamente è risultato positivo. In seguito al caso è scattato l’obbligo di quarantena per 63 persone.

Covid Cina, città in lockdown denuncia: “Mancano cibo e medicine”

Nel paese cinese la situazione però sembra preoccupare nuovamente. Infatti stando alle ultime notizie, una città in lockdown ha denunciato la carenza di cibo e medicine. Infatti la città in questione è Tonghua in lockdown da una settimana a causA di un aumento improvviso di casi da Coronavirus. I cittadini locali hanno così denunciato sui quotidiani la carenza dei beni di prima necessità.

Le scorte, infatti, sarebbero in grado di sostenere la famiglia solamnete per i prossimi 2/3 giorni. Così la vice sindaca della città, Jiang Haiyan, ha assicurato di fare il possibile per incrementare la distribuzione dei beni di prima necessità. Inoltre sempre Haiyan ha promesso che ogni famiglia sarà dotata di forniture valide per cinque giorni, a metà prezzo. Nella giornata di ieri, nella città che conta poco più di due milioni di abitanti sono stati rilevati ben 246 casi, 50 dei quali asintomatici.