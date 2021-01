Calciomercato Inter | Il top club inglese ha messo, con forza, nel mirino Marcelo Brozovic: pronto un super scambio

Il Chelsea, con il cambio in panchina (Tuchel al posto di Lampard), potrebbe sensibilmente cambiare gioco. Il nuovo tecnico avrebbe già chiesto un rinforzo a centrocampo, si tratta di Marcelo Brozovic dell’Inter. Secondo quanto riferito da Interlive.it, i londinesi avrebbero proposto il cartellino di Jorginho in cambio. I nerazzurri, però, hanno prontamente rifiutato la proposta, anche in virtù del fatto che Conte stravede per il croato e difficilmente rinuncerebbe a lui. Solo l’eventuale arrivo di Sarri a Milano, di cui si è parlato gli scorsi mesi, potrebbe cambiare le carte in tavola.

Calciomercato Inter, corsa a tre per Silvestri

Marco Silvestri è tra i migliori portieri in Serie A da due stagioni a questa parte. Il suo stato di forma ha fatto sì che molti top club lo mettessero nel mirino, anche il c.t. Mancini avrebbe pensato di convocarlo agli Europei insieme a Donnarumma e Sirigu.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, nella giornata di ieri l’entourage avrebbe avuto contatti con la Roma per imbastire una trattativa. L’equipe di Mino Raiola avrebbe precisato che sul 29enne ci sono anche Lazio ed Inter. Il portiere ha un contratto in scadenza nel 2022, per questo il Verona chiede 10 milioni di euro e non di più. I nerazzurri, comunque, valutano anche i profili di Cragno e Musso.