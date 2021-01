Whatsapp, grave rischio all’orizzonte: in arrivo provvedimenti

Whatsapp rischia di ricevere una delle più alte sanzioni di sempre a causa delle violazioni delle norme sulla protezione dei dati dell’Unione Europea

Whatsapp, app di messaggistica leader al mondo, ancora nella bufera. Il servizio di proprietà della Facebook Inc. rischia di ricevere una multa fino a 50 milioni di euro per le violazioni delle norme sulla protezione dei dati dell’Unione Europea. L’applicazione viene accusata di non aver fornito informazioni adeguate in merito alla condivisione dei dati con Facebook.

Whatsapp, non solo la sanzione: potrebbero essere chieste delle modifiche

Secondo quanto riferito dall’Ansa, nei prossimi giorni l’Edpb, il comitato Ue per la privacy, dovrebbe discutere della questione nel corso della plenaria con i rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati. La richiesta di sanzione nei confronti di Whatsapp è guidata dall’autorità per la privacy irlandese.

Le diverse agenzie europee per la privacy si starebbero ancora consultando e potrebbero stabilire una delle più alte sanzioni di sempre in base al regolamento Ue per la protezione dei dati, in vigore dal 2018. La multa dovrebbe essere compresa tra i 30 ed i 50 milioni di euro per non aver rispettato in toto i requisiti di trasparenza previsti dal Gdpr. Le autorità per la privacy potrebbero chiedere anche di modificare le modalità di gestione dei dati degli utenti per essere più trasparente.