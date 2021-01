Vaccino, AstraZeneca precisa: “Efficace anche sugli over 65”

L’AstraZeneca, dopo la diffusione dei dati sulla scarsa efficacia del vaccino, ci ha tenuto a precisare che funziona anche sugli over 65

Nella giornata di ieri si erano fatte prepotenti le voci, diffuse dal governo tedesco, in merito alla scarsa efficacia del vaccino AstraZeneca. Il quotidiano Handelsblatt, aveva rivelato di un’efficacia pari all’8% sugli over 65.

Un portavoce della casa farmaceutica ha, però, prontamente smentito tutto ciò. “Il dato in base al quale l’efficacia del vaccino sia dell’8% per gli anziani over 65, è totalmente sbagliata”.

Vaccino Astrazeneca: “Forte risposta immunitaria sugli over 65”

L’AstraZeneca ha tenuto a sottolineare anche la forte risposte immunitaria al vaccino da parte degli anziani che sono stati vaccinati in Gran Bretagna “con il 100% del campione che ha generato anticorpi specifici alla proteina Spike dopo la seconda dose”.

La questione inerenti ai vaccini in generale è destinata per forza di cosa a creare periodicamente polemiche per diversi fattori. In primis i possibili ritardi nelle consegne per i rallentamenti nella produzione, poi i continui studi che ne smentiscono l’efficacia ed anche presunte morti legate alla somministrazione dell’antidoto.