Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Gemma Galgani riceve un no secco. Cala il gelo in studio.

Gemma Galgani continua soffrire per amore. La puntata di Uomini e Donne di martedì 26 gennaio, si apre con la dama torinese protagonista. La registrazione riprende dal confronto avuto con Maurizio Guerci, dove lui decide di interrompere la loro conoscenza.

Gemma è rimasta spiazzata da tale decisione. La dama torinese dopo la registrazione del giorno prima sperava in un riavvicinamento in quanto Maurizio le si era avvicinato per confortarla. La Galgani infatti ha affermato di aver rivisto negli occhi di Maurizio l’interesse che lui mostrava per lei sino a qualche tempo fa.

Uomini e Donne, che batosta per Gemma Galgani: gelo in studio

In base alla sua lettura, Gemma sperava di poter continuare la conoscenza con Maurizio, ma il cavaliere ha deciso di non tornare sui suoi passi e inoltre ha sottolineato che al termine della registrazione le si è avvicinato solo perché prova un affetto nei suoi confronti; nulla di più.

Gemma non accetta tale decisione si dice certa del fatto che Maurizio si stia facendo influenzare, ma da cosa? La dama torinese ipotizza che il cavaliere abbia preso tale decisione a causa della loro differenza d’età.