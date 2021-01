Il figlio di Simona Ventura ha un fisico scolpito che lo paragona a una scultura greca.

Simona Ventura e Stefano Bettarini sono rimasti legati in matrimonio fino al 2004. Dalla loro unione, il 6 ottobre 1998 nasce il loro primogenito Nicolò. Nato sotto il segno della bilancia, cresce e studia in Inghilterra, dove gioca in una squadra di calcio locale.

A causa di un infortunio però la sua carriera subisce un rallentamento ed è costretto a rientrare in Italia con l’intenzione di lanciarsi nel mondo dello spettacolo. La sua decisione però si scontra con quella dei suoi genitori, i quali non desiderano che si costruisca una carriera attraverso i reality.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Gigi D’Alessio, conoscete la figlia? È una bellezza mediterranea – FOTO

Simona Ventura, il figlio è un Adone: lo conoscete? – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Niccolò Bettarini (@nickbettarini)

Nicolò se non fosse stato per quell’infortunio avrebbe potuto ripercorrere le orme del padre. Stefano è stato un terzino e il modello calcistico a cui si rifà suo figlio è Paolo Maldini.

Dopo il calcio la televisione è la seconda passione di Nicolò e l’anno scorso ha avuto la possibilità di condurre insieme alla Youtuber Valeficent lo spin off social de Il Collegio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Milly Carlucci, sua figlia ha una bellezza senza eguali: la conoscete? – FOTO

Al momento è single e come più volte ha specificato lui stesso, per ora preferisce concentrarsi su altro e non sulle ragazze. Tra le sue storie più importanti si ricordano quella con Ginevra Lambruschi e con la modella brasiliana Michelly Sander.