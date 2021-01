Paesi Bassi, feroci proteste anti-lockdown: oltre 180 arresti

Seconda nottata di proteste feroci nei Paesi Bassi, scattate a seguito del lockdown imposto dal governo: scattati oltre 180 arresti

Seconda serata di proteste nei Paesi Bassi, dove i manifestanti sono scesi in strada contro il coprifuoco introdotto dal governo nel fine settimana. Il bilancio è di oltre 180 arresti. Secondo quanto riferito dalla tv pubblica Nos, i violenti scontri con la polizia si sono tenuti in città come Amsterdam e Rotterdam. Ingenti e numerosi i danni materiali, con vetrine dei negozi distrutte e le merci saccheggiate. Danneggiate anche diverse vetture parcheggiate ai bordi delle strade. Tafferugli anche ad Amersfoort (est), vicino a Maastricht, L’Aia e Den Bosch.

Proteste nei Paesi Bassi: “Erano 40 anni che non si vedeva una violenza simile”

“Era da 40 anni che non vedevamo una simile violenza”, questo il commento del sindacato di polizia che riassume i disordini nella nazione.

“Quando gli agenti di polizia hanno detto ai manifestanti che stavano violando le regole del lockdown, questi hanno tirato fuori le armi e li hanno attaccati”, ha ammesso il sindaco di Eindhoven, John Jorritsma. Il premier dimissionario Mark Rutte, dal cento suo, ha condannato totalmente le violenze, bollandole “violenza criminale”.

Ad oggi, nei Paesi Bassi i contagi registrati sono 962.000, mentre 13.600 le vittime. Da metà dicembre sono state chiuse scuole e negozi non essenziali, mentre da sabato scorso è in vigore un coprifuoco notturno dalle 21 alle 4:30 del mattino.