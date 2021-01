Netflix, svelate le uscite di febbraio: la lista completa day by day

Anche per il mese di febbraio, Netflix si prepara ad una serie di novità molto interessanti. Ecco le migliori

Il mese di febbraio è ormai alle porte, e Netflix non vuole farsi trovare impreparato. La piattaforma di streaming numero uno è famosa soprattutto per il suo catalogo in continuo aggiornamento, con nuovi film, serie TV e documentari che di volta in volta vengono resi disponibili per gli utenti abbonati.

Dopo il successo ottenuto dalle uscite di gennaio, per il prossimo mese la piattaforma si prepara ad alcune novità che promettono molto bene. Si tratta sia di prodotti originali che di grandi acquisti. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa dovranno aspettarsi gli abbonamenti nelle prossime settimane.

Netflix, le migliori uscite di febbraio 2021

Prepariamoci ad una serie di uscite molto interessanti su Netflix per il mese di febbraio. Si parte già lunedì 1 febbraio con Basic Instinct: Snowpiercer e Japan Sinks: 2020. Il giorno successivo verrà rilasciato il film cult Cambia la tua vita con un click, mentre il 3 febbraio è il turno di All my Friends are Dead e Black Beach. Per gli appassionati dei film gialli, il 4 febbraio arriva The Yin-Yang Master: Dream of Eternity. La prima settimana del mese si conclude poi con le uscite del 5: L’ultimo paradiso, Little Big Women, Malcom & Marie e Space Sweepers.

Mercoledì 10 spazio a Gli Spacciati e Notizie dal mondo, mentre il giorno successivo saranno disponibili Amore al quadrato, Il cammino di Xico e Tua per Sempre. Gli ultimi prodotti originali in arrivo sono Pitta Kathalu, Pazzo per lei e The Girl on the Train, ma non è finita qui. Netflix renderà disponibili anche alcuni non originali come La Sposa Cadavere, A Star is Born e Le Dieci Vite del Gatto Titanic.