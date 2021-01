Musica, uno studio americano sostiene che non è un’invenzione umana

La musica sarebbe presente sulla terra molto prima della comparsa dell’uomo. Questa la tesi della Washington State University.

Quando è nata la musica? È realmente un’invenzione degli esseri umani? Uno studio pubblicato sulla rivista bioRxix e condotto dalla Washington State University, ha tentato di rispondere a questo quesito. La ricerca, coordinata dal professor David Schruth si è occupata in primo luogo di datare la possibile origine della musica, che viene fatta risalire alla comparsa dei primi primati cinquanta milioni di anni fa. L’ipotesi è che un suo primo utilizzo possa essere nato quando gli antenati degli uomini si spostavano nella foresta saltando di albero in albero cercando di toccare terra meno volte possibile.

Leggi anche: Addio a Phil Spector: noto produttore musicale morto per Covid-19

Musica, l’ipotesi sviluppata dal team americano

Una pratica che ha richiesto secondo gli studiosi, che hanno analizzato i vocalizzi emessi da oltre cinquanta specie differenti di primati, ha richiesto lo sviluppo di complessi richiami protomusicali. I ricercatori ipotizzano in tal senso, che esista un nesso ben preciso, definito anche una continuità evolutiva tra questa tipologia di richiami e la nascita del canto musicale. Il team di ricercare crede che questi richiami, che si rivelano molto complessi e richiedono una grande controllo dei propri moschi, siano un primo tentativo di modulare il canto umano.

Leggi anche: Ascoltare la musica con gli occhiali, ora è possibile: l’invenzione geniale

Una tesi che però si scontra con altri autorevoli studi del settore, che invece sostengono come i versi prodotti dagli animali siano invece profondamente diversi e non assimilabili al canto umano, e che non sussistano invece elementi sufficienti a credere che la musica non sia un’invenzione esclusivamente umana.