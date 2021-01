Inter-Milan, rissa sfiorata tra Lukaku e Ibrahimovic: che scintille nel corso del primo tempo della gara di Coppa Italia.

Nervi tesissimi nel derby tra Inter e Milan, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Sul finire della prima frazione di gioco, Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic si sono resi protagonisti infatti di un testa a testa infuocato. L’attaccante belga non ha gradito un intervento deciso di Romagnoli e si è letteralmente scatenato, quasi sicuramente in seguito ad una provocazione dell’attaccante svedese.

I due si conoscono dai tempi del Manchester United e già in Inghilterra i rapporti tra Lukaku e Ibra non erano proprio idilliaci. I due bomber non se le sono mandate a dire e le scintille sono proseguite nel tunnel degli spogliatoi. Il primo tempo si è chiuso sul punteggio di 1-0 a favore del Milan proprio grazie al gol messo a segno da Zlatan Ibrahimovic.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Inter-Milan, i marcatori più assurdi della storia del derby