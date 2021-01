Inter-Milan 2-1: highlights, voti e tabellino. I nerazzurri incontreranno la vincente di Juventus-Spal in programma domani all’Allianz Stadium



Inter-Milan 2-1: Antonio Conte prova a regalarsi una nuova sfida al suo passato, perché la semifinale di Coppa Italia per l’Inter sarà con la vincente di Juventus-Spal. Intanto però esce bene da un derby tiratissimo ed emozionante fino al minuto 100.



Fin dall’inizio è chiaro che sarà serata di grandi emozioni e di grandi scontri, come può essere solo un derby per di più senza via d’uscita. I rossoneri sono partiti più forte, sfiorando per due volte il vantaggio con Leao e Ibrahimovic. Poi però lavoro anche per Tatarusanu impegnato da Lukaku e Perisic.

La prima svolta al 31′: Ibrahimovic ha raccolto un assist di testa di Meité e con un preciso destro in diagonale ha accarezzato il palo portando in vantaggio il Milan. Pari subito sfiorato con Sanchez (colpo di testa salvato sulla linea) e Brozovic. Ma soprattutto nel finale una furiosa discussione tra Lukaku e Ibrahimovic venuti quasi alle mani.

Seconda svolta, sempre Ibra in mezzo. A metà campo stende Kolarov e, già ammonito, rimedia il rosso da Valeri. L’Inter già premeva, lo fa ancora di più e trova il pari su rigore: Leao stende Barella, Valeri non vede ma Banti al Var sì e Lukau trasforma. Poi succede ancora di tutto: l’arbitro si stira e così entra Chiffi, Tatarusanu fa il mostro ma nel lunghissimo recupero nulla può sulle pennellata di Eriksen da palla ferma.

Inter-Milan 2-1: highlights, voti e tabellino

MARCATORI: 31′ Ibrahimovic (M), 70′ rig. Lukaku (I), 97′ Eriksen (I)

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6, Kolarov 5.5 (92′ Young); Darmian 6 (46′ Hakimi 6.5), Barella 7, Brozovic 6 (88′ Eriksen 7), Vidal 5.5, Perisic 6 (67′ Lautaro Martinez 6); Lukaku 7, Sanchez 6. All. Conte

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu 8; Dalot 5.5, Kjaer 5.5 (19′ Tomori 5.5), Romagnoli 7, Theo Hernandez 6.5; Kessié 6.5, Meité 5.5; Saelemaekers 6 (84′ Castillejo sv), Brahim Diaz 6 (60′ Rebic 5), Leao 5 (84′ Krunic sv); Ibrahimovic 5.5. All. Pioli

NOTE: espulso Ibrahimovic (M), ammoniti Kjaer (M), Lukaku (I), Brozovic (I), Hakimi (I)

