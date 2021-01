Diletta Leotta sarà protagonista di una famosa serie: indiscrezione pazzesca per quelo che concerne il futuro della conduttrice di DAZN.

Nell’ultimo periodo è stata meno presente sui social ed è finita nuovamente sotto i riflettori a causa di un presento flirt con Can Yaman, ma ora spunta un’indiscrezione pazzesca su Diletta Leotta. La bellissima e affascinante conduttrice di DAZN – secondo quanto riferito in esclusiva da ‘Giornalettismo.com’ – dovrebbe infatti essere tra i protagonisti assoluti della nuova serie di Amazon, ovvero ‘Celebrity Hunted’. Una svolta inaspettata, che nessuno si aspettava almeno fino a qualche settimana fa.

Diletta Leotta pronta per una nuova avventura: la aspetta una serie

Ma non è finita qui. Nella celebre serie in questione dovrebbero esserci anche altre star della televisione e non solo, come Elodie, Achille Lauro, Stefano Accorsi, Vanessa Incontrada, Miss Keta e Boss Doms. Un cast, dunque, di livello assoluto che promette spettacolo. Saranno di sicuro felicissimo i tanti fan della conduttrice siciliana, che la seguono tutti i giorni su Instagram e su DAZN.