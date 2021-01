Diletta Leotta e Can Yaman, incontro segreto e fuga in camera – FOTO

La coppia che scoppia, Diletta Leotta e Can Yaman tornano ad essere paparazzati insieme dopo una cena romantica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Diletta Leotta e Can Yaman si sono rivisti. Il magazine Chi ha paparazzato la coppia nello stesso hotel di Roma dove sono già stati avvistati e da dove tutto è cominciato. Tuttavia, in molti hanno notato la posa dei due amanti: mentre l’attore turco sembra guardare altrove, la giornalista catanese sembra quasi in posa.

LEGGI ANCHE > > > Fabrizio Moro dice addio alla musica e cambia vita: è ufficiale

Pioggia di critiche da parte delle fan di Yaman che sostengono che il loro rapporto sia una farsa ed una trovata pubblicitaria e che, addirittura, la Leotta sapesse perfettamente della presenza dei paparazzi, tanto da mettersi in bella mostra.

NON PERDERTI > > > Diletta Leotta sarà protagonista di una famosa serie: indiscrezione pazzesca

Diletta Leotta e Can Yaman, fuga in camera e scoppia la passione

Stando a quanto raccolto dal magazine Chi – in edicola da domani, 27 gennaio, l’intero servizio fotografico – la coppia si è vista all’hotel per una cena romantica e subito dopo sono saliti in camera insieme, proprio come l’ultima volta. A molti, i conti non tornano e sostengono che questa tra Can Yaman e Diletta Leotta sia tutta una montatura. Nonostante siano una coppia formata da due bellezze particolari, in molti sostengono che i due stiano recitando un copione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Asia Argento, succederà oggi: “Un viaggio doloroso”

In particolare modo a storcere il naso sono le ammiratrici italiani dell’attore turco – ne sono veramente tante – che non hanno accettato di buon grado l’inizio di questa relazione e cercano il pelo nell’uovo in ogni foto che viene resa pubblica.