Covid-19, positivo anche il magnate Herù: l’uomo più ricco del Messico

Covid-19, è risultato positivo anche Carlos Slim Herù. Ecco le condizioni dell’80enne considerato l’uomo più ricco del Messico e il 23esimo dell’intero mondo.

Un’altra autorevole figura messicana è risultata positivo al Covid-19: dopo l’annuncio di ieri del presidente nazionale Andrés Manuel López Obrador, nelle ultime ore è toccato anche al mega imprenditore Carlos Slim Herù. Quest’ultimo è praticamente considerato l’uomo più ricco dell’intero Paese, nonché 23esimo nella classifica secondo Forbes. Il magnate, in virtù anche dei dei suoi 81 anni a breve, è stato ricoverato in terapia intensiva per precauzione.

Potrebbe interessarti anche —-> Vaccino Covid, Di Maio: “Intervenga l’Ue, ritardi inammissibili”

Covid-19, positivo anche il magnate Carlos Slim Herù

Tuttavia la famiglia rassicura tutti: “Voglio comunicare – scrive il figlio via Twitter – che mio padre sta bene e si è recato in clinica come misura preventiva per effettuare delle analisi cliniche, essere monitorato e per ricevere un trattamento nell’Istituto nazionale di nutrizione. Sta molto bene ed ha avuto una evoluzione molto favorevole rispetto al Covid”.