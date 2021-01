Calciomercato, Papu Gomez al Siviglia: tutte le cifre dell’affare che porterà l’attaccante dell’Atalanta in Spagna a titolo definitivo

Ora è davvero fatta. Papu Gomez lascia dopo sei anni e mezzo l’Atalanta e si trasferirà in Spagna al Siviglia. Monchi, direttore sportivo degli andalusi è riuscito ad accontentare i bergamaschi con un’offerta di 5,5 milioni di euro più circa 3 di bonus al determinato raggiungimento di risultati sportivi, individuali e di squadra. Si arriva quindi ad un totale di 8 milioni e mezzo come voluto dai Percassi.

Calciomercato, Papu Gomez al Siviglia: all’Atalanta 5,5 milioni di euro

Come sottolineato da Gianluca Di Marzio durante “Calciomercato l’Originale” su Sky Sport, l’argentino sarà domani mattina in Spagna per le visite mediche. Dopo di che arriverà la firma del contratto che lo legherà ai bianco-rossi fino al 2024. Da sottolineare che circa 750mila euro finiranno nelle casse del Catania (che sta passando nelle mani di Joe Tacopina), dato che i siciliani vantavano un 30% sulla futura rivendita (30% di 5,5 milioni).

Gasperini è stato quindi accontentato per risolvere la grana di spogliatoio che vedeva l’ex capitano ormai praticamente fuori rosa.