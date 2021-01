Calciomercato Milan, cessione alla Lazio: contratto fino al 2023

Calciomercato Milan | Addio in casa rossonera: il calciatore è stato ceduto alla Lazio ed è pronto a firmare un contratto fino al 2023

Il Milan è pronto ad effettuare una seconda cessione in difesa. Dopo Duarte, anche Mateo Musacchio lascia i rossoneri. Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, l’argentino passerà alla Lazio a fronte di un milione di euro. I biancocelesti hanno scelto, quindi, l’ex Villarreal come sostituto di Luiz Felipe, il quale ha subito un grave infortunio. Il difensore firmerà un contratto di 6 mesi, con opzione di rinnovo a favore del club fino al 2023.

Calciomercato Milan, l’idea per il vice Theo Hernandez

L’operatore di mercato Alessandro Moggi ha lanciato la possibilità di mercato in chiave Milan, club alla ricerca di un vice Theo Hernandez come ciliegina della campagna acquisti di gennaio. “In futuro potrebbe esserci un intervento sulla fascia sinistra e il nome di Lazaar potrebbe essere assolutamente credibile”.

Achraf Lazaar, attualmente al Newcastle, ha un passato in Italia con la maglia del Palermo e del Benevento. Il suo agente tratta la risoluzione del contratto ed a seguito di questa, il Milan potrebbe decidere di ingaggiarlo. In questa stagione, con il club inglese, non ha collezionato alcuna presenza. Nella scorsa stagione, invece, ha giocato in prestito al Cosenza.