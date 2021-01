Calciomercato Inter, un club piomba su Eriksen e Perisic: le cifre dell’affare

Calciomercato Inter, si lavora alle cessioni di Eriksen e Perisic. Un club è piombato sui due giocatori in uscita

Mancano ancora pochi giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, e i principali club italiani ed europei sono al lavoro per chiudere gli ultimi affari in entrata e in uscita. L’Inter non ha potuto lavorare sul fronte acquisti a causa dei problemi a livello societario, ma continua ad avere alcuni elementi sulla lista dei partenti.

Le offerte non mancano, ma non hanno ancora raggiunto le richieste dei dirigenti nerazzurri. O almeno, non ancora. Secondo quanto riportato da Sky Germania, infatti, pare che l’Hertha Berlino sia pronto a fare compere tra gli esuberi del club di Milano. La squadra tedesca starebbe lavorando al doppio affare, ma i giorni a disposizione sono sempre meno.

Calciomercato Inter, l’Hertha Berlino vuole Eriksen e Perisic

Ivan Perisic e Christian Eriksen sono due dei giocatori in uscita dell’Inter. Mai entrati a pieno nelle gerarchie del tecnico Antonio Conte, potrebbero portare fondi utili già in questa sessione invernale di calciomercato. Stando a quanto riferisce Sky Germania, per loro sarebbe fortissimo l’interesse dell’Hertha Berlino. Ci sono però alcuni problemi da risolvere prima che il doppio colpo in entrata possa arrivare alla fumata bianca: l’ingaggio e la volontà dei giocatori. Entrambi guadagnano infatti troppo per le classe dei capitolini, e inoltre non sembrano troppo convinti della soluzione.

Eriksen da tempo ha fatto intendere di preferire la Premier League, mentre Perisic non vorrebbe tornare in Bundesliga per vestire la maglia di un club da metà classifica. L’Hertha ha ancora qualche giorno per cercare di trovare il giusto accordo e accontentare l’allenatore.