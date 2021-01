Alba Parietti, incredibile annuncio in diretta: fan sorpresi per quello che sta accadendo alla bellissima conduttrice ed ex attrice.

Il libro di Alba Parietti, ovvero ‘La cacciatrice di narcisi‘, sta riscuotendo un successo davvero esorbitante in queste ore. A confermarlo è la stessa conduttrice, opinionista ed ex attrice torinese in questi minuti attraverso la propria pagina ufficiale di Instagram. Procediamo, però, con ordine e facciamo ulteriore chiarezza in tal senso.

Alba Parietti, l’annuncio in diretta spiazza tutti

Ecco il suo post su Instagram: “Queste sono le notizie che ho sempre voluto avere. La cacciatrice di narcisi ha colpito ancora. Ringrazio Elisabetta Sgarbi, la Baldini Castoldi e la mia indispensabile , Capace di interpretare le mie parole e la mia anima, la mia vita e le mie esperienze: Simona Orlando, con la quale stiamo pensando a un terzo libro. Un romanzo al femminile, questa volta racconta delle perversioni dell’animo umano, dove non c’è mai una sola verità, un solo carnefice una sola vittima.ma per il momento questo è tutto nella mia testa. Ringrazio anche Giampaolo Perna con il quale ogni volta che scrivo mi confronto, perché il parere di uno specialista quando si parla di patologie, dinamiche mentali, è molto importante. Tra pochi giorni lo riporterò in televisione e ne parleremo ancora grazie a tutti voi perché la terza ristampa per me è stata una grande soddisfazione”.