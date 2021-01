Anche l’Ue verso il sistema a fasce: Italia in zona rosso scuro

Il sistema a fasce arriva anche in Ue. Nella lista delle aree con zona rosso scuro, ci sarà anche l’Italia

L’ormai conosciuto sistema a fasce adottato dal governo italiano sbarca anche in Europa. Ad annunciarlo Didier Reynders, il commissario Ue per la Giustizia. In conferenza stampa poco fa, sono state presentate le nuove misure relativi agli spostamenti all’interno e all’esterno del continente, così da garantire un coordinamento migliore tra i Paesi membri.

Per tutti i viaggi non essenziali: “È fortemente scoraggiato lo spostamento, fino a quando la situazione epidemiologica non sarà migliorata in maniera importante“. Verranno introdotte anche le zone rosso scuro, ossia quelle maggiormente a rischio e con un tasso di notifica delle infezioni di 14 giorni che è di 500 o più.

Ue, i dettagli del sistema a fasce

Anche in Ue, arriva il sistema a fasce. Insieme all’Italia, nella cosiddetta zona rosso scuro ci saranno anche ampie zone del Portogallo e della Spagna, con anche Francia, Germania e Paesi scandinavi. Ad annunciarlo il commissario per la Giustizia Didier Reynders, che ha anticipato alcuni risultati ottenuti dopo una simulazione della nuova mappa del contagio realizzata dal Centro europe per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Questa nuova proposta: “Arriva alla luce delle nuove varianti di virus che stanno emergendo nell’ultimo periodo, che hanno portato ad un numero di contagi assai più elevato” sono le parole della Commissione Ue. Si vuole evitare una chiusura totale delle frontiere ed un divieto dei viaggi troppo diffuso, e per farlo diventerà utile il sistema a fasce.