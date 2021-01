Regina Elisabetta, in arrivo una decisione inaspettata: l’indiscrezione

La regina Elisabetta sta per prendere una decisione davvero inaspettate, la quale potrebbe essere nota a tutti il 29 aprile prossimo

La regina Elisabetta II d’Inghilterra starebbe preparando una sorpresa in vista del prossimo 29 aprile, quando Kate Middleton ed il principe William compiranno 10 anni di matrimonio.

La regina, a causa della pandemia, è isolata dal resto della famiglia all’interno della casa reale. In questi mesi non ha potuto godere nemmeno della compagnia dei propri nipoti nemmeno in occasione delle festività natalizie. La duchessa Kate, però, avrebbe spiegato il funzionamento dell’app Zoom in modo tale che potesse tenersi in contatto con la famiglia.

Il rapporto tra le due sembra idilliaco ed infatti la sovrana avrebbe intenzione, in vista dell’anniversario di matrimonio, di decorare Kate con una nuova onorificenza. Per l’ottavo anno di matrimonio l’aveva nominata Dama di Gran Croce. Questa volta si tratterebbe di qualcosa per premiare il costante impegno nella monarchia.

Le regina Elisabetta ama Kate, spiegato il motivo

Come già detto, i rapporti tra la regina e la duchessa Kate procedono a gonfie vele. Tutt’altro discorso per Meghan, moglie di Harry, che non è mai stata vista di buon occhio. Katie Nicholl, esperta reale, ha spiegato che la Middleton è impeccabile: “Non credo che il background di Kate sia mai stato un problema per la regina. Le importava solo che avesse le qualità per essere una brava regina. E lei fin da subito lo ha dimostrato. Non si lamenta mai, è devota ai suoi doveri ed è una partner fantastica per William. Lo rende felice e lo ha fatto sentire più positivo riguardo al suo futuro come re, qualcosa che invece in precedenza lo aveva scoraggiato”.